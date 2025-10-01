Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів в етері 24 Каналу, що говорять росіяни нашим захисникам, коли потрапляють у полон. З цих історій, ставлення їхнього військового командування до особового складу вражає.

Що росіяни розповідають у полоні?

Андрій Отченаш зауважив, що, на лінії оборони бригади "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ворог невпинно наступає на позиції військових України.

Ми бачимо, що противник провів ротаційні дії. Це, ймовірно, зумовлено тим, що ми знищили величезну кількість особового складу. Полонені, які попадають до рук нашої бригади, скаржиться на те, що їх кидають як "м'ясо",

– сказав офіцер.

Окрім цього, за його словами, вони розповідають про нереально великі втрати.

За 2 місяці бригаді "Рубіж" і суміжним підрозділам вдалось знищити понад тисячу російських військових та поранити ще у рази більше.

Це неймовірно велика кількість жертв на достатньо невеликому відтинку фронту,

– підкреслив Андрій Отченаш.

Однак, попри це все, росіяни й далі відправляють сотні окупантів на українські позиції. Як наслідок, у противника є певні успіхи, але вони не раціональні, з огляду на колосальні ресурси, які витрачає Росія.

