Подекуди на цих ділянках фронту українські військові мають успіхи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
Яких втрат зазнає Росія?
Аналітики повідомляють про просування Сил оборони у тактичному районі Добропілля. Сержант-офіцер української бригади повідомив про збільшення кількості російських штурмових груп та кількості солдатів у них.
За його словами, біля Добропілля росіяни щодня зазнають в середньому 10 втрат серед особового складу. Водночас раніше такий показник був набагато меншим, зазначається, що тоді це було від двох до п'яти осіб.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у цьому районі окупанти також мають проблеми з постачанням пального та мастильних матеріалів через нещодавні українські удари по російських нафтопереробних заводах.
Водночас на Новопавлівському напрямку українські сили відбивають російські атаки та починають відтісняти російські війська. Там українські безпілотники блокують просування російських військ вздовж логістичних шляхів.
Через це росіяни пересуваються пішки в межах 20 кілометрів від лінії фронту, щоб уникнути виявлення дронами. Попри такі заходи, зазначається, що лише один з 10 російських солдатів досягає українських позицій.
Яка ситуація на фронті?
У DeepState повідомляли, що росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Противник окупував село Полтавка та просунувся біля населеного пункту. Також окупанти мали успіхи поблизу Новоіванівки.
Раніше Олександр Сирський повідомив, що у рамках контрнаступальної операції вдалося звільнити орієнтовно 175 квадратних кілометрів. Ще майже 195 квадратних кілометрів зачистили від диверсійних груп.
Крім того, на Добропільському напрямку частина російських підрозділів опинилась в оточенні. Загальні втрати ворога становлять 3185 осіб, загиблими 1769. Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та техніки.