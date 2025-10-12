За словами індійця, він навчався в одному з університетів Росії. Однак згодом його ув'язнили на 7 років "через наркотики". Хлопцю запропонували підписати контракт з російською армією, щоб уникнути покарання, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відомо про першого індійця, якого полонили ЗСУ?

Саїл Маджоті, родом із штату Гуджарат, приїхав до Росії 2 роки тому, щоб вивчати комп'ютерну інженерію. Він пройшов тримісячні мовні курси в Санкт-Петербурзі, потім переїхав до Москви, де навчався в коледжі та підробляв кур'єром.

За словами матері студента Хасіни, у квітні 2024 року її сина несправедливо звинуватили у справі, пов'язаній із наркотиками. Жінка стверджує, що хтось підкинув наркотики в посилку, яку Саїл мав доставити. Поліція затримала його й висунула звинувачення. Вона каже, що сина тримали під вартою шість місяців, а потім засудили до семи років ув'язнення.

Родина найняла приватного адвоката в Росії, але не знала, коли і як хлопця призвали до армії. Матір каже, що дізналася про те, що син в Україні після появи відео, де він вже у полоні ЗСУ.

Після того як відео набуло розголосу, Антитерористичний підрозділ штату Гуджарат допитав матір і дядька Саїла. Родичі розповіли, що жінка виховує сина сама і працює швачкою. ATS підтвердив, що хлопця справді заарештували й утримували в Росії, а родина не мала з ним зв'язку після арешту. Учителі в його колишній школі в місті Морбі описали Маджоті як "середнього, але старанного учня", який хотів здійснити мрії матері. Місцеві громади закликали уряд допомогти повернути Саїла та інших індусів, втягнутих у війну.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, понад 150 громадян Індії приєдналися до російської армії – частина мала студентські або туристичні візи. Щонайменше 12 із них загинули, а 16 вважаються зниклими безвісти.

Як Росія вербує іноземців для війни в Україні?