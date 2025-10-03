Родные мужчины не имели о нем никаких известий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.

Смотрите также The Times назвали имена 13 российских командиров, которые убивали украинцев в Буче

Что известно о возвращении из плена Сергея Ахметова?

Как напоминают в Медийной инициативе за права человека, до начала полномасштабной войны Сергей занимался изготовлением деревянных игрушек. Когда российские войска вошли в Бучу, семья смогла эвакуироваться, а он остался дома. 9 марта 2022 года оккупанты ворвались в его квартиру и похитили.



Сергей Ахметов / Фото: Анатолий Федорук

По свидетельствам освобожденных гражданских заложников, сначала Ахметова удерживали на территории Гостомельского аэропорта. Об этом жена мужа узнала от освобожденных гражданских заложников. В конце марта его вместе с другими украинцами вывезли через Беларусь в СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области, где он находился как минимум до мая 2023 года.

"Оккупанты скрывают, что незаконно удерживают там гражданских. Им запрещают сидеть, не дают времени нормально помыться, поесть и почти не выводят на улицу. Также украинцы подвергаются идеологическому давлению и не могут общаться с родными. Вследствие ненадлежащих условий содержания у пленных ухудшается состояние здоровья, однако надлежащего лечения они не получают", – рассказывали в Медийной инициативе за права человека.

В апреле 2022 года Международный Красный Крест подтвердил, что Сергей находится в российском плену, и передал его жене Елене записку со словами "Жил, здоров". В декабре того же года пропагандистские Telegram-каналы опубликовали сообщение о якобы "задержании" Ахметова вместе с другими двумя гражданскими "за противодействие "СВО" и они проходят фильтрацию".

Летом 2023 года Елена узнала, что мужчину, вероятно, перевезли во Владимирскую область. Все это время он даже не знал, выжили ли его дети во время обстрелов Киевщины в 2022 году.

После трех долгих лет ожидания Сергей снова свободен. Сейчас он в больнице, где получает необходимую помощь. Впереди – восстановления, но главное уже произошло: он на свободе и вернулся в Украину. Для нашей общины это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных,

– отметил мэр Бучи.

В российской неволе до сих пор находится 33 гражданских жителя Бучанской громады.

Что известно о недавнем обмене пленными?