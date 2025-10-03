Родные мужчины не имели о нем никаких известий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Бучи Анатолия Федорука.
Что известно о возвращении из плена Сергея Ахметова?
Как напоминают в Медийной инициативе за права человека, до начала полномасштабной войны Сергей занимался изготовлением деревянных игрушек. Когда российские войска вошли в Бучу, семья смогла эвакуироваться, а он остался дома. 9 марта 2022 года оккупанты ворвались в его квартиру и похитили.
Сергей Ахметов / Фото: Анатолий Федорук
По свидетельствам освобожденных гражданских заложников, сначала Ахметова удерживали на территории Гостомельского аэропорта. Об этом жена мужа узнала от освобожденных гражданских заложников. В конце марта его вместе с другими украинцами вывезли через Беларусь в СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области, где он находился как минимум до мая 2023 года.
"Оккупанты скрывают, что незаконно удерживают там гражданских. Им запрещают сидеть, не дают времени нормально помыться, поесть и почти не выводят на улицу. Также украинцы подвергаются идеологическому давлению и не могут общаться с родными. Вследствие ненадлежащих условий содержания у пленных ухудшается состояние здоровья, однако надлежащего лечения они не получают", – рассказывали в Медийной инициативе за права человека.
В апреле 2022 года Международный Красный Крест подтвердил, что Сергей находится в российском плену, и передал его жене Елене записку со словами "Жил, здоров". В декабре того же года пропагандистские Telegram-каналы опубликовали сообщение о якобы "задержании" Ахметова вместе с другими двумя гражданскими "за противодействие "СВО" и они проходят фильтрацию".
Летом 2023 года Елена узнала, что мужчину, вероятно, перевезли во Владимирскую область. Все это время он даже не знал, выжили ли его дети во время обстрелов Киевщины в 2022 году.
После трех долгих лет ожидания Сергей снова свободен. Сейчас он в больнице, где получает необходимую помощь. Впереди – восстановления, но главное уже произошло: он на свободе и вернулся в Украину. Для нашей общины это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных,
– отметил мэр Бучи.
В российской неволе до сих пор находится 33 гражданских жителя Бучанской громады.
Что известно о недавнем обмене пленными?
2 октября Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских, большинство из которых находилась в неволе с 2022 года.
Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Чернобыльской АЭС.
Самому старшему возвращенному военному 59 лет, а самому молодому – 26; самому старшему гражданскому – 60 лет, а самому молодому – 25.
Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что среди возвращенных защитников – двое военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".