У Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали о возрасте освобожденных украинцев. Детали сообщает 24 Канал.

Сколько лет освобожденным военным и гражданским?

Практически все освобожденные 2 октября украинцы находились в российской неволе с 2022 года. Теперь они обязательно получат медицинскую и психологическую поддержку, а также все положенные выплаты.

Что известно об освобожденных военных?

Освобожденные военнослужащие защищали Украину на разных направлениях фронта, среди них есть защитники Мариуполя и нацгвардейцы, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

Самому старшему уволенному военному – 59 лет, а самому молодому – 26 лет. Двое защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле.

Первые мгновения после возвращения: смотрите фото

Что известно об освобожденных гражданских?

Подробнее об освобожденных гражданских рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Самому молодому среди них – 25 лет, а самому старшему – 60 лет.

Оккупанты незаконно задержали их в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кого-то забрали прямо из собственного дома.

Что известно об обмене пленными 2 октября?