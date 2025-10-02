У Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали о возрасте освобожденных украинцев. Детали сообщает 24 Канал.
Сколько лет освобожденным военным и гражданским?
Практически все освобожденные 2 октября украинцы находились в российской неволе с 2022 года. Теперь они обязательно получат медицинскую и психологическую поддержку, а также все положенные выплаты.
- Что известно об освобожденных военных?
Освобожденные военнослужащие защищали Украину на разных направлениях фронта, среди них есть защитники Мариуполя и нацгвардейцы, охранявшие Чернобыльскую АЭС.
Самому старшему уволенному военному – 59 лет, а самому молодому – 26 лет. Двое защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле.
Первые мгновения после возвращения: смотрите фото
- Что известно об освобожденных гражданских?
Подробнее об освобожденных гражданских рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Самому молодому среди них – 25 лет, а самому старшему – 60 лет.
Оккупанты незаконно задержали их в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кого-то забрали прямо из собственного дома.
Интересно! Предыдущий обмен пленными с Россией состоялся на День Независимости Украины, 24 августа. Тогда домой вернули экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко. Эксклюзивно в эфире 24 Канала поделился деталями редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко, который первый взял интервью у освобожденного после его возвращения.
Что известно об обмене пленными 2 октября?
- Часть людей обменяли согласно договоренностям в Стамбуле, еще часть – в рамках очередного 69-го обмена.
- В Украину вернули военнослужащих ВСУ, в частности представителей Военно-Морских Сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, ТрО, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.
- Обмен стал возможным благодаря усилиям государственных органов, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, по поручению украинского президента.