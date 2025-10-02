У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли про вік звільнених українців. Деталі повідомляє 24 Канал.
Скільки років звільненим військовим і цивільним?
Практично всі визволені 2 жовтня українці перебували в російській неволі з 2022 року. Тепер вони обов'язково отримають медичну та психологічну підтримку, а також усі належні виплати.
- Що відомо про звільнених військових?
Звільнені військовослужбовці захищали Україну на різних напрямках фронту, серед них є оборонці Маріуполя та нацгвардійці, що охороняли Чорнобильську АЕС.
Найстаршому звільненому військовому – 59 років, а наймолодшому – 26 років. Двоє захисників уже завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі.
- Що відомо про звільнених цивільних?
Детальніше про звільнених цивільних розповів омбудсман Дмитро Лубінець. Наймолодшому серед них – 25 років, а найстаршому – 60 років.
Окупанти незаконно затримали їх у перші місяці повномасштабного вторгнення. Когось забрали просто з власної домівки.
Попередній обмін полоненими з Росією відбувся на День Незалежності України, 24 серпня. Тоді додому повернули ексмера Херсона Володимира Миколаєнка.
Що відомо про обмін полоненими 2 жовтня?
- Частину людей обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, ще частину – у межах чергового 69-го обміну.
- В Україну повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-Морських Сил, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, ТрО, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.
- Обмін став можливим завдяки зусиллям державних органів, що входять до складу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, за дорученням українського президента.