Дехто з них не міг стримати сліз на рідній землі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмана Дмитра Лубінця.

Дивіться також У полоні мріяв попросити у мами вибачення: історія військового, який загинув на російському Іл-76

Що відомо про обмін полоненими 2 жовтня?

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, ТрО, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби. Звільнено солдатів, сержантів та офіцерів.

Майже всі вони перебували в полоні з 2022 року. Наймолодшому захисникові виповнилося 26 років, а найстаршому – 59 років.

Обмін полоненими 2 жовтня: дивіться фото

Звільненим обов'язково нададуть необхідну підтримку – вони пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.

Зверніть увагу! Частину людей обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, ще частину – у межах чергового 69-го обміну.

Перші кадри на рідній землі: дивіться відео

Серед цивільних є ті, кого окупанти незаконно затримали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Когось забрали просто з дому. Наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому – 60 років.

Звільнених вітають в автобусі: дивіться відео

Обміни полоненими з Росією: останні новини