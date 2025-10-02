Дехто з них не міг стримати сліз на рідній землі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмана Дмитра Лубінця.
Дивіться також У полоні мріяв попросити у мами вибачення: історія військового, який загинув на російському Іл-76
Що відомо про обмін полоненими 2 жовтня?
Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних і Десантно-штурмових військ, ТрО, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби. Звільнено солдатів, сержантів та офіцерів.
Майже всі вони перебували в полоні з 2022 року. Наймолодшому захисникові виповнилося 26 років, а найстаршому – 59 років.
Обмін полоненими 2 жовтня: дивіться фото
Звільненим обов'язково нададуть необхідну підтримку – вони пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.
Зверніть увагу! Частину людей обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, ще частину – у межах чергового 69-го обміну.
Перші кадри на рідній землі: дивіться відео
Серед цивільних є ті, кого окупанти незаконно затримали в перші місяці повномасштабного вторгнення. Когось забрали просто з дому. Наймолодшому поверненому цивільному українцю 25 років, а найстаршому – 60 років.
Звільнених вітають в автобусі: дивіться відео
Обміни полоненими з Росією: останні новини
- Нагадаємо, 19 вересня Володимир Зеленський анонсував черговий обмін полоненими. Президент розповів про плани забрати з російської неволі 1 000 людей. Секретар РНБО Рустем Умєров мав щодо цього розмову з очільником російської переговорної групи Володимиром Мединським.
- Попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня, на День Незалежності України. Тоді додому повернулися журналіст Дмитро Хилюк та ексмер Херсона Володимир Миколаєнко.
- До слова, в етері 24 Каналу редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко, який перший взяв інтерв'ю в Миколаєнка після його повернення, поділився деталями життя ексмера в полоні.