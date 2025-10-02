Некоторые из них не могли сдержать слез на родной земле. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Смотрите также В плену мечтал попросить у мамы прощения: история военного, погибшего на российском Ил-76
Что известно об обмене пленными 2 октября?
Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, ТрО, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы. Освобождены солдаты, сержанты и офицеры.
Почти все они находились в плену с 2022 года. Самому молодому защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему – 59 лет.
Обмен пленными 2 октября: смотрите фото
Освобожденным обязательно окажут необходимую поддержку – они пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты.
Обратите внимание! Часть людей обменяли согласно договоренностям в Стамбуле, еще часть – в рамках очередного 69-го обмена.
Первые кадры на родной земле: смотрите видео
Среди гражданских есть те, кого оккупанты незаконно задержали в первые месяцы полномасштабного вторжения. Кого-то забрали прямо из дома. Самому молодому возвращенному гражданскому украинцу 25 лет, а самому старшему – 60 лет.
Освобожденных приветствуют в автобусе: смотрите видео
Обмены пленными с Россией: последние новости
- Напомним, 19 сентября Владимир Зеленский анонсировал очередной обмен пленными. Президент рассказал о планах забрать из российской неволи 1 000 человек. Секретарь СНБО Рустем Умеров имел по этому поводу разговор с главой российской переговорной группы Владимиром Мединским.
- Предыдущий обмен пленными состоялся 24 августа, на День Независимости Украины. Тогда домой вернулись журналист Дмитрий Хилюк и экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко.
- К слову, в эфире 24 Канала редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко, который первый взял интервью у Миколаенко после его возвращения, поделился деталями жизни экс-мера в плену.