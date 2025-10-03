Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 1-го корпуса НГУ "Азов", Героя Украины (2022) Дениса Прокопенко.

Что командир корпуса говорит о возвращении военных?

Денис Прокопенко поблагодарил за работу всех бойцов, которые берут пленных на поле боя и пополняют наш обменный фонд.

Я поздравляю наших собратьев, которые провели почти три с половиной года в нечеловеческих условиях российских тюрем, с возвращением на родную землю, к своим близким. Спасибо вам за вашу силу духа, за то, что выстояли.,

– сказал Герой Украины.

Также он отметил, что каждый военнослужащий, который сражался в Мариуполе, не изменил присяге и выполнил приказ, должен быть обменен.

По информации Прокопенко, более 800 военнослужащих 12-й бригады "Азов" находятся в российском плену. Также известно, что во время обороны Мариуполя во время вторжения России в 2022 году погибло более 300 воинов "Азова".

Что известно об обмене пленными 2 октября?