Там заявили про відсутність відповідних доказів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство закордонних справ Республіки Куба.

Як Куба відреагувала на звинувачення США?

Нещодавно агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США намагається не допустити скасування багаторічного ембарго проти Куби, через участь 5 тисяч кубинців у війні в Україні, які воюють на боці Росії.

Своєю чергою у Кубі спростовують відповідні звинувачення американської сторони, називаючи такі заяви про нібито участь країни у військових діях на території України "неправдивими", а також "наклепницькими".

В уряді країні нагадують, що подібні звинувачення вперше з'явилися 2023 року в окремих ЗМІ без доказів і, на думку кубинської сторони, мають політичні цілі. Там запевнили, що не відправляли військових для участі у війні.

Там додали, що не володіють даними про громадян Куби, які могли самостійно вступити до збройних формувань будь-якої зі сторін, але наголосили, що жоден із таких випадків не пов'язаний з офіційними структурами.

У повідомленні йдеться, що Куба, згідно із законодавством і міжнародними зобов'язаннями, дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі громадян у збройних конфліктах за кордоном.

Такі дії вважаються тяжкими злочинами та суворо караються. Після викриття у 2023 році можливого вербування кубинців для війни влада порушила справи й провела суди, щоб це зупинити, додають у публікації.

Що відомо про такі справи?

Згідно з оприлюдненою інформацією, з 2023 по 2025 рік на Кубі розглянули дев’ять справ про найманство проти 40 осіб. У п’яти справах 26 людей засудили до 5 – 14 років ув’язнення, ще три справи наразі тривають.