Однако самое важное, что эта информация подтверждений не имеет. Это в эфире 24 Канала подчеркнул политолог-международник Максим Яли, отметив, что стоит дождаться, когда ВСУ возьмут кубинцев в плен.
Смотрите также В Москве осторожно об этом заговорили: на какие радикальные шаги вынуждена идти Россия
Каково главное "но" относительно вербовки кубинцев Россией?
Политолог-международник объяснил, что информация о массовой вербовке кубинцев появляется в СМИ на уровне вбросов. Официальных подтверждений нет, они будут тогда, когда украинские военные возьмут граждан Кубы в плен на поле боя.
Даже после этого будет оставаться вопрос количества. Сейчас медиа распространяется цифра в 5000 солдат Кубы, которые воюют на стороне страны-агрессора.
Кого в России только нет – наемники из Африки, Индии и даже Китая. Это рынок рекрутинга наемников во времена глобализации информационных технологий. Однако я не согласен, что Куба является союзником России,
– подчеркнул он.
Яли добавил, что он не ожидает большого нашествия и пополнения армии врага кубинцами. Пока это остается на уровне слухов. Если же власти Кубы официально пойдет на такой шаг, это не будет в ее интересах, ведь страна получит негативную реакцию из Вашингтона.
Граждан каких стран еще вербует Россия?
Страна-агрессор вербует бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки. Им обещают вознаграждение в размере 1,5 – 2,5 тысячи долларов в месяц и гражданство России.
Кремль ищет добровольцев и в Иране. Россияне предлагают им работу по охране объектов, взамен иранцы попадают в военные центры.
Оккупанты заманивают обманом на войну африканцев, которым обещают большие деньги. Например, один камерунец увидел объявление о работе на российской фабрике шампуней, а в результате оказался на фронте.