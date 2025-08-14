Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про морпіха Хуана Альберто Лейва Гарсію?

Інформацію про повернення військового у межах обміну 14 серпня журналістам підтвердила сестра морського піхотинця.

Хуан – уродженець Маріуполя. Його батько родом з Куби, а мати – українка.



Хуан Альберто Лейва Гарсія повернувся з полону 14 серпня 2025 року / Фото Суспільного

На сайті 0629.com.ua зазначено, що Хуан Альберто Лейва Гарсія народився 1997 року. Своє ім'я отримав на честь двох кубинських прадідусів.

Батько хлопця, Елой Лейва Гарсія, приїхав із Куби в Маріуполь вивчати металургію, там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ларисою. Зрештою родина оселилася у Маріуполі, а з 2008 року – переїхала в Одесу.

Чоловік навчався на архітектора, але у 2018 році вступив до ЗСУ та присвятив себе військовій службі.

Хуан Альберто Лейва Гарсія служив у 36 бригаді морської піхоти. Уже під час боїв за Маріуполь після початку повномасштабного вторгнення, морпіх тримав оборону в районі заводу "Азовмаш", потім перемістився на територію ММК імені Ілліча, брав участь у спробі прориву з оточеного росіянами заводу.

У травні 2022 року він потрапив у російський полон під час виходу морпіхів із "Азовсталі", і перебував там понад 3 роки, аж поки його не змогли повернути на батьківщину 14 серпня.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся черговий обмін між Україною та Росією. Додому повернули 84 українців, серед них – військові та цивільні, які потребують медичної допомоги та тривалої реабілітації.