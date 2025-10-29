З 1992 року Генеральна Асамблея ООН щороку ухвалює резолюцію з вимогою припинити економічне ембарго Куби. Якщо раніше Україна утримувалася від голосування, то цього разу вона виступила проти, передає 24 Канал із посиланням на допис очільника МЗС у соцмережі "Х".

Чому Україна не проти блокади Куби з боку США?

Андрій Сибіга пояснив, що за такий крок має вагоме підгрунття. Міністр вказав на недружню політику Гавани щодо України. Зокрема, він пригадав, як президент Куби бажав Путіну "успіху" на війні в Україні. Крім того, тамтешня влада заплющує очі на масове вербування громадян Куби до російської окупаційної армії. Тисячі кубинців зараз воюють на боці росіян. У такий спосіб Гавана стає співучасницею агресії проти України.

Також Сибіга оголосив про закриття посольства України в Кубі та намір знизити рівень дипломатичних відносин із цією країною.

Як країни голосували за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Необхідність припинення американської блокади Куби" / Фото мережа "Х", акаунт Сибіги

Довідка: Американська блокада Куби – це система економічних санкцій, які США запровадили проти Куби. Це найдовше торгове ембарго у світі. Спочатку, 14 березня 1958 року, США заборонили продаж зброї Кубі за часів диктатора Фульхенсіо Батисти. Після кубинської революції та повалення Батісти у 1959 році, 19 жовтня 1960-го США запровадили ембарго на експорт (крім продуктів і ліків). Це сталося після того, як Куба націоналізувала американські нафтопереробні заводи без компенсації. Через два роки обмеження поширили на майже весь експорт. З 1992 року Генасамблея ООН щороку вимагає скасувати ембарго. США та Ізраїль – єдині країни, які завжди голосували проти.

Що відомо про участь кубинців у війні в Україні?