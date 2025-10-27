А також додав, що наша держава завжди рада вітати американських друзів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Андрія Сибіги.

Дивіться також Небезпечна помилка США: що тісно пов'язує Віткоффа з Путіним

Що сказав Сибіга про запрошення Віткоффа до України?

За словами глави МЗС, українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф.

Сибіга не підтвердив, що візит спеціального посланника США відбудеться найближчим часом, але запевнив, що запрошення було передане під час візиту української делегації до Вашингтона.

А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення, воно завжди залишається відкритим,

– додав Сибіга.

Як Віткофф ставиться до війни в Україні?