А також додав, що наша держава завжди рада вітати американських друзів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Андрія Сибіги.
Що сказав Сибіга про запрошення Віткоффа до України?
За словами глави МЗС, українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф.
Сибіга не підтвердив, що візит спеціального посланника США відбудеться найближчим часом, але запевнив, що запрошення було передане під час візиту української делегації до Вашингтона.
А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення, воно завжди залишається відкритим,
– додав Сибіга.
Як Віткофф ставиться до війни в Україні?
Ставлення Віткоффа до війни в Україні доволі неоднозначне. Зокрема, 17 жовтня в Білому дому він тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донеччину росіянам. Спецпредставник президента США аргументував це нібито переважно російськомовним населенням регіону.
Віткофф піддається критиці з боку чиновників США, ЄС, України та Росії за недосвідченість і самостійний стиль роботи, що ускладнює дипломатичні зусилля. Попри численні зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, він не досяг значних проривів у питанні війни в Україні й спричинив невдоволення навіть у Росії.