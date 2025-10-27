А также добавил, что наше государство всегда радо приветствовать американских друзей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Андрея Сибиги.

Смотрите также Опасная ошибка США: что тесно связывает Виткоффа с Путиным

Что сказал Сибига о приглашении Виткоффа в Украину?

По словам главы МИД, украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф.

Сибига не подтвердил, что визит специального посланника США состоится в ближайшее время, но заверил, что приглашение было передано во время визита украинской делегации в Вашингтон.

А вообще-то для наших американских союзников не нужно дополнительного приглашения, оно всегда остается открытым,

– добавил Сибига.

Как Уиткофф относится к войне в Украине?