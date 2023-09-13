Громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ та речник InformNapalm Михайло Макарук розповів 24 Каналу, як вдалось отримати паспорти 199 найманців.
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За його словами, усе почалося з візиту на Кубу Ніколая Патрушева, секретаря ради безпеки Росії. Саме він налагодив канал постачання кубинських бойовиків – першу когорту відправили в Смоленськ.
Українські хакери зламали пошту "воєнкора", дотичного до вербування, і знайшли листування з жінкою з "туристичної агенції". Вона супроводжувала найманців з Куби до Росії.
Спрацювала "тонка психологія російської душі"
Тоді нібито від імені цього "воєнкора" жінці написали з проханням надіслати всі паспорти бойовиків одним файлом. Коли вона відповіла, що все є в листуванні, хакери використали "тонку психологію російської душі" – хамство й погрози відправити рідних на "СВО".
Ми отримали всі 199 паспортів кубинських найманців, яких Росія забрала,
– зазначив Макарук.
Ці дані передали центру "Миротворець", їх порозносили ЗМІ. Головна мета – зацікавити Інтерпол.
Кубинська історія дуже показова
Як виявилось, не по такі великі гроші поїхали кубинські найманці. Їм давали такі "пільги", як-от можливість проживання в Росії, отримання громадянства, вступ дітей у місцеві виші.
Низький рівень життя на Кубі змушує людей шукати навіть такі сумнівні перспективи. Однак не лише там.
"Дєдушка Патрушев ще їздив у М'янму, тому треба загострити вушка на макушці", – додав Макарук.
Як Росія вербує кубинців на війну в Україні: дивіться відео 24 Каналу
Росія вербує іноземців: основне
- Щоб уникнути загальної мобілізації, країна-агресорка активно залучає у війну проти України іноземців. У британській розвідці зазначили, що передусім мова про громадян Вірменії та Казахстану.
- Крім того, Росія вербує мігрантів з Киргизстану. Їх заманюють грошима або звільненням з в'язниці. Стало відомо про загибель 34 таких киргизстанців.
- На Кубі вже заарештували 17 людей, причетних до вербування на війну проти України. Їм може загрожувати від 30 років до довічного ув'язнення або навіть смертної кари.