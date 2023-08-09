Журналістка-розслідувачка з киргизької служби BBC Меерім Айникєєва розповіла 24 Каналу про основні методи вербування іноземців у Росії.
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"За підрахунками журналістів та активістів, 34 киргизстанці загинули. Більшість з них були давно в Росії та були зацікавлені в грошах і громадянстві. Деякі хотіли вийти з в'язниці", – зазначила журналістка BBC.
Як Росія вербує мігрантів з Киргизстану: дивіться відео
У вербуванні ув'язнених киргизстанців помітну роль відіграла саме ПВК "Вагнера".
Як Росія намагається набрати окупантів
Владімір Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію, тому вдається до інших способів поповнити особовий склад. Зокрема, російський диктатор підписав закони про підвищення призовного віку до 30 років та збільшення штрафів за неявку до військкоматів.
Крім того, країна-агресорка продовжує вербувати злочинців. Тепер з в'язниць забирають не лише чоловіків, а й жінок. Так, влада створює кримінальне підпілля та посилює напружену ситуацію зі злочинністю в країні.
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