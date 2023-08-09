Журналистка-расследовательница из киргизской службы BBC Меерим Айникеева рассказала 24 Каналу об основных методах вербовки иностранцев в России.

Читайте также Начало конца Путина: при каком условии от России отделятся по меньшей мере два региона

"По подсчетам журналистов и активистов, 34 кыргызстанца погибли. Большинство из них были давно в России и заинтересованы в деньгах и гражданстве. Некоторые хотели выйти из тюрьмы", – отметила журналистка BBC.

Как Россия вербует мигрантов из Кыргызстана: смотрите видео

В вербовке заключенных кыргызстанцов заметную роль сыграла именно ЧВК "Вагнера".

Обратите внимание! Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, принадлежащие или принадлежавшие Организации Договора о коллективной безопасности, после объявления частичной мобилизации в России запретили своим гражданам воевать в Украине.

Как Россия пытается набрать оккупантов

Владимир Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию, поэтому прибегает к другим способам пополнения личного состава. В частности, российский диктатор подписал законы о повышении призывного возраста до 30 лет и увеличении штрафов за неявку в военкоматы.

Кроме того, страна-агрессор продолжает вербовать преступников. Теперь из тюрем забирают не только мужчин, но и женщин. Так, власти создают криминальное подполье и усугубляют напряженную ситуацию с преступностью в стране.

Россияне не хотят воевать: последние новости