Журналистка-расследовательница из киргизской службы BBC Меерим Айникеева рассказала 24 Каналу об основных методах вербовки иностранцев в России.
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"По подсчетам журналистов и активистов, 34 кыргызстанца погибли. Большинство из них были давно в России и заинтересованы в деньгах и гражданстве. Некоторые хотели выйти из тюрьмы", – отметила журналистка BBC.
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В вербовке заключенных кыргызстанцов заметную роль сыграла именно ЧВК "Вагнера".
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Владимир Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию, поэтому прибегает к другим способам пополнения личного состава. В частности, российский диктатор подписал законы о повышении призывного возраста до 30 лет и увеличении штрафов за неявку в военкоматы.
Кроме того, страна-агрессор продолжает вербовать преступников. Теперь из тюрем забирают не только мужчин, но и женщин. Так, власти создают криминальное подполье и усугубляют напряженную ситуацию с преступностью в стране.
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- В стране-агрессоре 31 июля массово жгли военкоматы. "Диверсии" с коктейлями Молотова совершали именно пожилые люди. Все поджигатели якобы задержаны.
- К тому же участились случаи дезертирства. В частности, многие случаи зафиксированы в оккупированном Мариуполе.
- На территории псевдореспублик мужчины пытаются вообще не выходить из дома. Так, пленный коллаборант рассказал о своем соседе, который скрывается от российских властей с 2014 года.