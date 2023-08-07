Безусловно, Путин может нарисовать любое число на выборах даже более 100%, но от настоящих проблем в России его это не спасет. Такое мнение 24 Каналу выразил блоггер, политолог Сергей Запорожский.
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Проблема состоит в том, что россияне как огня боятся мобилизации. Этим обусловлены и введение более жестких законов к уклонистам и увеличение призывного возраста. Хоть россияне и пытаются посмеиваться над украинской мобилизацией, но реальная ситуация в том, что в России возникла безумная паника еще во время первой волны.
С россиянами не церемонились, а буквально хватали и тянули на фронт с минимальной подготовкой или без той.
Конец режима не за горами
Политолог уверен, что новая волна мобилизации в России может стать началом конца путинского режима.
Потому что, как минимум, несколько регионов скажут: "Владимир Владимирович, иди подальше",
– считает Запорожский.
В частности, речь идет о Кыргызстане и Чечне, которые точно не будут участвовать в мобилизации, а другие регионы посмотрят и скажут: "А почему им это можно, а нам нельзя?!".
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Какая ситуация с мобилизацией в России сейчас
- На фронте россияне столкнулись с огромными проблемами – отсутствием резервов. Аналитики полагают, что без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно силы для перекрывания дыр.
- К тому же с начала 2024 года призывной возраст в России составит от 18 до 30 лет (до сих пор было до 27). Также в Кремле запретили военнообязанным выезд за границу после получения повесток и ввели жесткие штрафы для уклонистов.
- Кроме того, известно, что в России начали вербовать женщин из исправительных колоний. Этим буквально создаются криминальные подполья и усугубляется напряженная ситуация с преступностью в стране-агрессоре.