Кроме того, в стране-террористке не видят оснований для мирного соглашения с Украиной, и пригрозили "продолжать операцию в обозримом будущем". Это 24 Каналу прокомментировал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок.
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Люди с больным воображением
Планы Кремля по контролю над украинскими областями не коррелируются с теми разговорами, которые были озвучены, и духом разговора, который был на саммите в Саудовской Аравии. В настоящее время хорошо понятна позиция многих стран, и они понимают, что сотрудничество с больными людьми, такими как Песков и Владимир Путин, под большим вопросом.
Сложно характеризовать людей с больным и влажным воображением. Но я бы не говорил, что аппетиты поубавились. Возможно, завтра Путин скажет, что Песков что-то перепутал,
– сказал руководитель аналитического центра "Башня".
По мнению Клочко, не стоит придавать большого значения этому заявлению, потому что завтра планы и цели так называемой "СВО" могут измениться.
"Куда ветер подул, туда они и изменились", – отметил Клочок.
Почему Песков вдруг заговорил об изменении планов "СВО": смотрите видео
На выборах запланирована победа Путина
К тому же, в своей речи спикер Кремля вспомнил предстоящие президентские выборы, которые состоятся в 2024 году. Их он назвал "дорогой бюрократией". Западным СМИ кремлевский муртад проговорился, что Путина снова изберут президентом государства-агрессорки. Диктатор получит 90% голосов.
"На России постепенно закручивают гайки, а россияне это все съедают. Еще избирательная кампания не началась, а в Кремле уже знают, сколько нарисуют процентов", – добавил руководитель аналитического центра "Башня".
Неадекватные заявления российских пропагандистов
- Юморист Владимир Винокур хотел высмеять Байдена и похвалить Путина. Но не подумал о том, что его слова можно трактовать двусмысленно.
- Российский актер и пропагандист Борис Корчевников "плевался от злобы" из-за демонтажа советского герба с "Родина-Мать". В частности, он нес ахинею об "изнасиловании российской женщины".
- Российский военный "эксперт" Игорь Коротченко призвал российских дипломатов пойти пожаловаться в ООН. Мол, их "оскорбляют украинцы". А все потому, что Украина создает беспилотные морские дроны-камикадзе.