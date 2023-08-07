Кроме того, в стране-террористке не видят оснований для мирного соглашения с Украиной, и пригрозили "продолжать операцию в обозримом будущем". Это 24 Каналу прокомментировал руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок.

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Люди с больным воображением

Планы Кремля по контролю над украинскими областями не коррелируются с теми разговорами, которые были озвучены, и духом разговора, который был на саммите в Саудовской Аравии. В настоящее время хорошо понятна позиция многих стран, и они понимают, что сотрудничество с больными людьми, такими как Песков и Владимир Путин, под большим вопросом.

Сложно характеризовать людей с больным и влажным воображением. Но я бы не говорил, что аппетиты поубавились. Возможно, завтра Путин скажет, что Песков что-то перепутал,

– сказал руководитель аналитического центра "Башня".

По мнению Клочко, не стоит придавать большого значения этому заявлению, потому что завтра планы и цели так называемой "СВО" могут измениться.

"Куда ветер подул, туда они и изменились", – отметил Клочок.

Почему Песков вдруг заговорил об изменении планов "СВО": смотрите видео

На выборах запланирована победа Путина

К тому же, в своей речи спикер Кремля вспомнил предстоящие президентские выборы, которые состоятся в 2024 году. Их он назвал "дорогой бюрократией". Западным СМИ кремлевский муртад проговорился, что Путина снова изберут президентом государства-агрессорки. Диктатор получит 90% голосов.

"На России постепенно закручивают гайки, а россияне это все съедают. Еще избирательная кампания не началась, а в Кремле уже знают, сколько нарисуют процентов", – добавил руководитель аналитического центра "Башня".

Неадекватные заявления российских пропагандистов