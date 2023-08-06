Об этом 24 Каналу отметил журналист Марек Сиерант. Российский диктатор может намеренно провоцировать НАТО.
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Цели Путина
Александр Лукашенко является марионеткой Владимира Путина. Он озвучивает все, что не может российский диктатор. Не исключение, что провокация у границ с Польшей была спланирована непосредственно с Кремлем.
Не думаю, что НАТО ударит по Беларуси. Но если такие вещи будут повторяться (как с вертолетами, диверсиями) – они будут размазаны,
– сказал журналист.
Марек Сиерант о целях Путина: смотреть видео
Путин не осмелится открыть второй фронт, ведь он осознает мощь НАТО благодаря событиям на фронте в Украине. Впрочем, он будет делать все для дестабилизации вокруг.
"Возможно, он понимает, что сдулся и не может вести долгосрочную войну. Поэтому ищет подтекста, чтобы их ударили и они закончили ее. Мол, мощь НАТО больше, Россия не могла воевать и так далее", – предположил Сиерант.
Он также добавил, что Путин будет вести войну до конца, потому что без Украины он никто, с ним не будут вести переговоры. Россия по факту ему не нужна. Потому и будет продолжать "атаковать" вокруг, но не по самому НАТО.
Провокация на границе Польши: основное
- 1 августа два белорусских вертолета залетели на территорию Польши. Они летели на сверхнизкой высоте. Впоследствии польское Минобороны подтвердило этот факт.
- Вертолеты могли искать технику, системы РЭБ или делать доразведку территории для будущих провокаций вагнеровцев.
- Между тем, белорусы не подтвердили факт нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО. Вместо этого "заметают" следы провокации и заменяющие технику на аэродроме.