Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Трамп пытался совершить госпереворот, за что его и будут судить.

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"Есть небольшие шансы на то, что он может претендовать на возвращение в Белый дом. Шансы невелики. США – это не Россия, здесь нет никакой диктатуры. Нет никакой вертикали власти", – отметил Яковенко.

Обратите внимание! Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что якобы может закончить войну в Украине за сутки. Кроме того, даже якобы знает, как посадить Владимира Зеленского и Владимира Путина за стол переговоров.

Хотя Соединенные Штаты и президентская республика, но там власть президента ограничена. К тому же, существует консенсус общества и Конгресса – верхней и нижней палаты. И этот консенсус в пользу Украины.

"Поэтому Трамп может говорить, что "я договорюсь с Путиным". В любом случае, эта надежда утопична. Ведь Трамп, вероятнее всего, не придет в Белый дом", – сказал российский оппозиционный журналист.

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У Путина свое представление о мире

У бункерного деда есть проблема обратного культа – ему кажется, что такие же порядки, как в Кремле, существуют во всем мире. Российский диктатор убежден в том, что во всем мире воруют, все врут. Он полагает, что все в мире продается.

"На этом была основана его совершенно не только преступная, но и очень глупая идея начать большую войну в Украине", – добавил Яковенко.

Российский диктатор искренне был убежден, что во всем мире все организовано так же, как и в России. Поэтому так бункерный дед и надеется на чудо.

Не будет никаких чудес. Проиграет он. Он станет "могильником" Российской империи,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

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