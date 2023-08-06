Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що Трамп намагався зробити держпереворот, за що його і будуть судити.

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"Є невеликі шанси на те, що він може претендувати на повернення у Білий дім. Шанси невеликі. США – це не Росія, тут немає ніякої диктатури. Немає ніякої вертикалі влади", – зауважив Яковенко.

Зверніть увагу! Колишній президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що нібито може закінчити війну в Україні за добу. Окрім того, навіть буцімто знає, як посадити Володимира Зеленського та Владіміра Путіна за стіл переговорів.

Хоч Сполучені Штати Америки й президентська республіка, але там влада президента обмежена. До того ж існує консенсус суспільства та Конгресу – верхньої та нижньої палати. І цей консенсус на користь України.

"Тому Трамп може казати, що "я домовлюся з Путіним". У будь-якому випадку, ця надія утопічна. Адже Трамп, найімовірніше, не прийде в Білий дім", – сказав російський опозиційний журналіст.

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У Путіна своє уявлення світу

У бункерного діда є проблема зворотного культу – йому здається, що такі ж порядки, як у Кремлі, існують у всьому світі. Російський диктатор переконаний в тому, що у всьому світі крадуть, усі брешуть. Він думає, що все у світі продається.

"На цьому була заснована його абсолютно не лише злочинна, але й дуже дурна ідея почати велику війну в Україні", – додав Яковенко.

Російський диктатор щиро був переконаний, що в усьому світі все організовано так само як і в Росії. Тому так бункерний дід і сподівається на диво.

Не буде ніяких див. Програє він. Він стане "могильником" Російської імперії,

– наголосив російський опозиційний журналіст.

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