Історія в стилі Трампа

Днями колишній президент закликав республіканців у Конгресі припинити військову підтримку України, поки адміністрація Байдена не почне співпрацювати з розслідуванням ділових угод президента та його сина Гантера Байдена.

Читайте також Наступ або переговори: як позиція союзників вплинула на бойові дії

Історія давня, переповідати її немає сенсу, але важливе зауваження – документи до Конгресу були передані. Виключення – секретна інформація, яка виплила під час розслідування і яка немає стосунку до справи.

Подібні вимоги є в дусі Трампа. Він таке вже робив і, зокрема, з Володимиром Зеленським, коли шантажував Україну ненаданням нам зброї в обмін на інформацію по Байденах. У підсумку це закінчилося імпічментом для Трампа.

"Конгрес повинен відмовитися від надання дозволів на постачання партій з наших виснажених запасів зброї в Україну, доки ФБР, міністерство юстиції та податкова служба США не нададуть усі наявні у них докази щодо корупційних ділових операцій злочинної родини Байденів", – сказав Трамп на мітингу у Пенсильванії. Він додав, що ті законодавці-республіканці, які не будуть підтримувати цей заклик мають отримати догану від своїх виборців і ті мають змусити їх вимагати того, чого вимагає Трамп.

Цікаво Діловоди, IT-спеціалісти, культурологи: які працівники потрібні на деокупованих територіях

Речник Національного комітету Демократичної партії Аммар Мусса так прокоментував заклик колишнього президента: "Так само як і під час імпічменту, Трамп використовує допомогу Україні, щоб грати в політику, яка приносить користь лише одній людині: Владіміру Путіну".

Трамп підіграє Путіну?

Те, що Трамп використовує військову допомогу як елемент шантажу, виставляє його повним "мудаком". Чогось він не вимагає, наприклад, зменшення фінансування, скажімо, на дороги: "Конгрес, не голосуй за велике будівництво, доки ФБР не надасть справу по Байдену!".

До теми Допомога Україні для союзників коштує набагато менше, ніж здається: як це працює

Йому важливо, що б це була саме зброя, яка гатить по його дружку Путіну. Подібними закликами він вирішує декілька завдань: дискредитує війну проти Росії, намагається переконати американців у неправильній зовнішній та внутрішній політиці Байдена, допомагає Путіну, хайпує на темі війни.

Але є сумна новина для Трампа – рівень підтримки наданню військової допомоги Україні збоку американців, та зокрема республіканців, стабільно високий. 59% американців підтримують постачання військової допомоги США Україні.