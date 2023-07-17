Це 24 Каналу прокоментував громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він назвав рішення, які пропонує Трамп, непрактичними, нереалістичним й популістичними.

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Трамп і Путін злилися

Колишній президент Америки має власну аудиторію, якій намагається довести, що він би розв'язав цю проблему. Але "свої" однаково за нього проголосують. Трамп щодня говорить протилежні речі, то він винен, то ні. А його публіка йде за ним, щоб він не говорив.

Він (Трамп – 24 канал) завжди говорить на пряму з Путіним. Мені здається, це його публіка номер один, адже якщо його чує друг Володя, то день у Дональда вже хороший. Тут головне достукатися до Кремля, щоб там зрозуміли, що він все ще за,

– сказав політичний діяч із США.

З іншого боку треба подивитися на те, що він конкретно зробив, коли був президентом США. По-перше, він не зупинив війну.

У Росії люблять нагадувати, де ви були 8 років. А де був Трамп 4 роки? Він не зупинив Путіна й слова йому поганого не сказав,

– зазначив Рашкін.

По-друге, подивимось як Трамп кинув Афганістан і Сирію. Дуже важливо звернути увагу на те, що він зробив з Афганістаном, тому що це те, що він зробив би з Україною, якби була можливість. У нього є дорожня карта як зливати державу.

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