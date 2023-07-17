Это 24 Каналу прокомментировал общественный и политический деятель из США депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он назвал решения, предлагаемые Трампом, непрактичными, нереалистичными и популистическими.

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Трамп и Путин слились

У бывшего президента Америки есть собственная аудитория, которой пытается доказать, что он бы решил эту проблему. Но "свои" все равно за него проголосуют. Трамп каждый день говорит противоположные вещи, то он виноват, то нет. А его публика следует за ним, чтобы он не говорил.

Он (Трамп – 24 канал) всегда говорит прямо с Путиным. Мне кажется, это его публика номер один, ведь если его слышит друг Володя, то день у Дональда уже хорош. Здесь главное достучаться до Кремля, чтобы там поняли, что он все еще за,

– сказал политический деятель из США.

С другой стороны, нужно посмотреть на то, что он конкретно сделал, когда был президентом США. Во-первых, он не остановил войну.

В России любят напоминать, где вы были 8 лет. А где был Трамп 4 года? Он не остановил Путина и слова ему плохого не сказал,

– отметил Рашкин.

Во-вторых, посмотрим, как Трамп бросил Афганистан и Сирию. Очень важно обратить внимание на то, что он сделал с Афганистаном, потому что это то, что он сделал бы с Украиной, будь возможность. У него есть дорожная карта как сливать государство.

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