Военный эксперт Петр Черник отметил, что Дональд Трамп имеет шансы во второй раз стать президентом США, ведь Соединенные Штаты сейчас стоят на пути большой идеологической самоизоляции. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме Темные лошадки Америки: стоит ли Украине бояться республиканцев и выборов в США

В США существует баланс власти

В США сегодня есть большая прослойка, которая поддерживает эти идеи и считает, что Соединенным Штатам уже нужно заботиться о самих себе, а не финансировать весь мир. И Трамп является выразителем этих интересов.

Однако он уже был президентом, и тогда у Украины конечно не было глобальной мегаподдержки, но все же она была,

– подчеркнул военный эксперт.

Также следует учитывать тот факт, что в США существует баланс власти. Несмотря на то, что Соединенные Штаты являются президентско-парламентским государством и президент страны решает очень многое, он уравновешен Госдепартаментом, Конгрессом и другими ветвями власти.

Петр Черник прокомментировал возможное сворачивание помощи Украине в случае президентства Дональда Трампа: смотрите видео

Даже если Трамп во второй раз станет президентом, абсолютного прекращения помощи Украине со стороны США не произойдет.

"Но вместе с тем это опасная тенденция, и нам нужно делать все возможное, чтобы точку в этой войне с нашим извечным врагом поставить в этом году, максимум – в следующем", – подчеркнул Петр Черник.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения России в Украину Трамп сделал много странных заявлений по поводу этой войны. Так, он подчеркивал, что якобы очень быстро разрешил бы военный конфликт, но при этом Украина якобы должна "отдать" свои территорий. Также он называл Владимира Путина "умным человеком, который хотел мира".

Дональд Трамп снова рвется к власти