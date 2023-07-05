Військовий експерт Петро Черник зауважив, що Дональд Трамп має шанси вдруге стати президентом США, адже Сполучені Штати зараз стоять перебувають на шляху великої ідеологічної самоізоляції. Про це він розповів 24 Каналу.

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В США існує баланс влади

В США сьогодні є великий прошарок, який підтримує ці ідеї і вважає, що Сполученим Штатам вже потрібно дбати про самих себе, а не фінансувати увесь світ. І Трамп є виразником саме цих інтересів.

Проте він вже був президентом, і тоді Україна звичайно не мала глобальної мегапідтримки, але все ж таки вона була,

– наголосив військовий експерт.

Також потрібно враховувати той факт, що в США існує баланс влади. Попри те, що Сполучені Штати є президентсько-парламентською державою і президент країни вирішує дуже багато, але він урівноважений Держдепартаментом, Конгресом і іншими гілками влади.

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Навіть якщо Трамп вдруге стане президентом, абсолютного згортання допомоги Україні з боку США не відбудеться.

"Але разом з тим це небезпечна тенденція і нам потрібно робити все можливе, щоб крапку у цій війні з нашим одвічним ворогом поставити у цьому році, максимум – в наступному", – підкреслив Петро Черник.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп зробив багато дивних заяв щодо цієї війни. Так він наголошував, що нібито б дуже швидко вирішив би військовий конфлікт, але при цьому Україна буцімто мала б "віддати" свої територіЇ. Також він називав Владіміра Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру".

Дональд Трамп знову рветься до влади