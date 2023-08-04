О действиях белорусов в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, что за этим могут стоять белорусские спецслужбы.
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Белорусы меняют вертолеты
Несмотря на свое заявление, мол Беларусь не нарушала воздушное пространство Польши, там спрятали экипажи и вертолеты, участвовавшие в провокации. Так, технику перегнали с пограничного аэродрома, где она базировалась, под Минск в Мачулищи. Заменили вертолеты на идентичные – Ми-8 и Ми-24.
Это чтобы не могли "срисовать" бортовые номера и узнать фамилии экипажа. Я думаю, такой маневр придумали спецслужбы Беларуси с целью скрыть провокацию в воздушном пространстве Польши,
– предположил военный эксперт.
Олег Жданов о провокации Беларуси: смотреть видео
Отметим, некоторые эксперты допустили цель провокации белорусов: они могли исследовать станции тактической разведки, зашедшие на территорию Польши. Или искать системы РЭБ или другое оборудование для усиления границ Польши. Еще один вариант – проводить разведку и доразведку местности для того, чтобы выявить вероятные пути продвижения в глубь территории Польши для вагнеровских отрядов.
Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши: основное
- Первыми белорусские вертолеты заметили местные жители. Поляки отмечали, что они летели очень низко на расстоянии 200 – 300 метров.
- Сначала польское Минобороны не подтвердило эту информацию, но вечером заявило об обратном. Мол, из-за низкой высоты радиолокационные системы сначала их не заметили.
- Польша проинформировала НАТО об инциденте. Там "очень серьезно отнеслись к безопасности стран-членов Альянса". Польский министр приказал усилить охрану границы.
- Также МИД Польщи вызвало временно поверенного в делах Беларуси.