Про дії білорусів у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, що за цим можуть стояти білоруські спецслужби.
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Білоруси змінюють гелікоптери
Попри свою заяву, мовляв, Білорусь не порушувала повітряний простір Польщі, там сховали екіпажі та гелікоптери, які брали участь у провокації. Так, техніку перегнали з прикордонного аеродрома, де вона базувалася, під Мінськ у Мачулищі. Замінили гелікоптери на ідентичні – Мі-8 та Мі-24.
Це щоб не могли "змалювати" бортові номери і дізнатися прізвища екіпажу. Я думаю, такий маневр вигадали спецслужби Білорусі з метою приховати ту провокацію в повітряному просторі Польщі,
– припустив військовий експерт.
Олег Жданов про провокацію Білорусі: дивитись відео
Зазначимо, деякі експерти припустили мету провокації білорусів: вони могли досліджувати станції тактичної розвідки, які зайшли на територію Польщі. Або шукати системи РЕБ чи інше устаткування для посилення кордонів країни. Ще один варіант – проводили розвідку і дорозвідку місцевості для того, щоб виявити ймовірні шляхи просування вглиб території Польщі для вагнерівських загонів.
Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі: основне
- Першими білоруські гелікоптери помітили місцеві мешканці. Поляки зазначали, що вони летіли дуже низько на відстані 200 – 300 метрів.
- Спочатку польське Міноборони не підтвердило цю інформацію, але увечері заявило про зворотне. Мовляв, через низьку висоту радіолокаційні системи спершу їх не помітили.
- Польща поінформувала НАТО про інцидент. Там "дуже серйозно поставилися до безпеки країн-членів Альянсу". Натомість польський міністр оборони наказав посилити охорону кордону.