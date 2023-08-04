Так называемый российский военный "эксперт" Игорь Коротченко даже призвал российских дипломатов пойти пожаловаться в ООН. Мол, их "обижают украинцы". Об этом сообщает 24 Канал.
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Гость программы отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов "официально признал атаки" на незаконно построенный Крымский мост и объекты инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.
"С использованием безэкипажных катеров-камикадзе, которые... Похоже, то ли по недоразумению, то ли по халатности сюжет был показан одной из американских телекомпаний", – сказал Коротченко.
Скабеева тем временем призвала "не церемониться с террористами", если есть "явка с повинной".
Украина – "террористическое государство". То, что раньше нам казалось художественным преувеличением, когда мы раньше говорили – "украинский Талибан, украинский ИГИЛ". Главное – не атакуйте западным оружием, а своим – пожалуйста,
– сказала Скабеева.
В России так всегда: во всем, что делает сама – страна-агрессор обвиняет других. Именно Россия – страна-террористка – каждый день убивает мирных украинцев, но сами россияне забыли об этом сказать.
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"Виноват Запад"
Этот так называемый "эксперт" начал фантазировать, мол, Украина сейчас якобы "не способна" создавать такие устройства как дроны-камикадзе.
"Украина в том состоянии, в котором находится, не способна создавать, а тем более применять такие устройства самостоятельно", – отметил пропагандист.
"Всезнайка" начал рассказывать, что катера-камикадзе якобы взаимодействуют с военным сегментом глобальной навигации GPS. И это, мол, недоступно гражданским. Поэтому здесь россияне уже традиционно заявляют об участии США и НАТО.
"По меньшей мере, США участвовали и реализовывали "террористический акт", выполняя его разведывательное и навигационное обеспечение", – нафантазировал Коротченко.
По его словам, страны Альянса якобы предоставляли Украине спутниковые данные, а британцы якобы помогали с конструкцией дронов-камикадзе. В заявлениях россиян все традиционно – "виноват Запад".
Ноют про ООН
Пропагандисты призывают российских дипломатов выступить даже в ООН и требовать "реакции" международного общества.
"Нужно принятие резолюции Совбеза ООН, что Украина – "террористическое государство". Это дипломатические бои, но их тоже нужно использовать", – истерически сказал так называемый "эксперт".
В ответ ему отозвалась Скабеева. И вспомнила о международном праве, которое Россия не соблюдает. Но пропагандистка решила, как всегда, соврать.
Что мы все время апеллируем международным правом, если оно отсутствует? Нет международного права. А мы все время: "Ну, посмотрите, нас снова обманули",
– сказала она.
Игорь Коротченко заявил, что тогда страна-агрессор будет апеллировать "второй армией" мира.
Что этому предшествовало
- 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Министр трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что переправу разорвали морские дроны. Федоров заверил, что "продолжение следует".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что к обеим атакам на Крымский мост – в октябре 2022 и в июле 2023 – причастна СБУ.
- CNN показали репортаж об украинских морских дронах-камикадзе, которые заставляют россиян "беспокоиться". Речь идет о дронах Magura V5. Их применяют по надводным целям оккупантов. Они могут переносить 300 килограмов взрывчатки на расстояние до 800 километров.