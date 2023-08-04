Так званий російський військовий "експерт" Ігор Коротченко навіть закликав російських дипломатів піти пожалітися до ООН. Мовляв, їх "ображають українці". Про це інформує 24 Канал.
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Гість програми зазначив, що секретар РНБО Олексій Данілов "офіційно визнав атаки" на незаконно побудований Кримський міст та об'єкти інфраструктури росіян в тимчасово окупованому Криму.
"З використання безекіпажних катерів-камікадзе, які... Схоже, чи то за непорозумінням, чи то за недбалістю сюжет був показаний однією з американських телекомпаній", – проскиглив Коротченко.
Скабєєва тим часом закликала "не церемонитися з терористами", якщо є "явка з повинною".
Україна – "терористична держава". Те, що раніше нам здавалося художнім перебільшенням, коли ми раніше говорили – "український Талібан, український ІДІЛ". Головне – не атакуйте західною зброєю, а своєю – будь ласка,
– сказала Скабєєва.
У Росії так завжди: в усьому, що робить сама – країна-агресорка звинувачує інших. Саме Росія – країна-терористка – щодня вбиває мирних українців, але самі росіяни забули про це сказати.
Росіяни скиглять через українські дрони-камікадзе: дивіться відео
"Винний Захід"
Цей так званий "експерт" почав фантазувати, мовляв, Україна нині буцімто "не здатна" створювати такі пристрої як дрони-камікадзе.
"Україна в тому стані, в якому нині перебуває, не здатна створювати, а тим паче застосовувати такі пристрої самостійно", – зазначив пропагандист.
"Всезнайка" почав розповідати, що катери-камікадзе начебто взаємодіють з військовим сегментом глобальної навігації GPS. І це, мовляв, недоступно цивільним. Тому тут росіяни, вже традиційно, заявляють про участь США та НАТО.
"Щонайменше США брали участь та реалізовували "терористичний акт", виконуючи його розвідувальне та навігаційне забезпечення", – нафантазував Коротченко.
За його словами, країни Альянсу нібито надавали Україні супутникові дані, а британці буцімто допомагали з конструкцією дронів-камікадзе. У заявах росіян все традиційно – "винний Захід".
Скиглять про ООН
Пропагандисти закликають російських дипломатів навіть виступити в ООН та вимагати "реакції" міжнародного суспільства.
"Треба ухвалення резолюції Радбезу ООН, що Україна – "терористична держава". Це дипломатичні бої, але їх теж треба використовувати", – істерично сказав так званий "експерт".
У відповідь йому обізвалася Скабєєва. І згадала про міжнародне право, якого Росія не дотримується. Але пропагандистка вирішила, як завжди, збрехати.
Що ми весь час апелюємо міжнародним правом, якщо воно відсутнє? Немає міжнародного права. А ми увесь час: "Ну, подивіться, нас знову обдурили",
– сказала вона.
Ігор Коротченко заявив, що тоді країна-агресорка буде апелювати "другою армією" світу.
Що цьому передувало
- 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Міністр трансформації України Михайло Федоров заявив, що переправу розірвали морські дрони. Федоров запевнив, що "далі буде".
- Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що до обох атак на Кримський міст – у жовтні 2022 та у липні 2023 року – причетна СБУ.
- CNN показали репортаж про українські морські дрони-камікадзе, які змушують росіян "тривожитися". Мовиться про дрони Magura V5. Їх застосовують по надводних цілях окупантів. Вони можуть переносити 300 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів.