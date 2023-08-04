Так званий російський військовий "експерт" Ігор Коротченко навіть закликав російських дипломатів піти пожалітися до ООН. Мовляв, їх "ображають українці". Про це інформує 24 Канал.

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Гість програми зазначив, що секретар РНБО Олексій Данілов "офіційно визнав атаки" на незаконно побудований Кримський міст та об'єкти інфраструктури росіян в тимчасово окупованому Криму.

"З використання безекіпажних катерів-камікадзе, які... Схоже, чи то за непорозумінням, чи то за недбалістю сюжет був показаний однією з американських телекомпаній", – проскиглив Коротченко.

Скабєєва тим часом закликала "не церемонитися з терористами", якщо є "явка з повинною".

Україна – "терористична держава". Те, що раніше нам здавалося художнім перебільшенням, коли ми раніше говорили – "український Талібан, український ІДІЛ". Головне – не атакуйте західною зброєю, а своєю – будь ласка,

– сказала Скабєєва.

У Росії так завжди: в усьому, що робить сама – країна-агресорка звинувачує інших. Саме Росія – країна-терористка – щодня вбиває мирних українців, але самі росіяни забули про це сказати.

Росіяни скиглять через українські дрони-камікадзе: дивіться відео

"Винний Захід"

Цей так званий "експерт" почав фантазувати, мовляв, Україна нині буцімто "не здатна" створювати такі пристрої як дрони-камікадзе.

"Україна в тому стані, в якому нині перебуває, не здатна створювати, а тим паче застосовувати такі пристрої самостійно", – зазначив пропагандист.

"Всезнайка" почав розповідати, що катери-камікадзе начебто взаємодіють з військовим сегментом глобальної навігації GPS. І це, мовляв, недоступно цивільним. Тому тут росіяни, вже традиційно, заявляють про участь США та НАТО.

"Щонайменше США брали участь та реалізовували "терористичний акт", виконуючи його розвідувальне та навігаційне забезпечення", – нафантазував Коротченко.

За його словами, країни Альянсу нібито надавали Україні супутникові дані, а британці буцімто допомагали з конструкцією дронів-камікадзе. У заявах росіян все традиційно – "винний Захід".

Скиглять про ООН

Пропагандисти закликають російських дипломатів навіть виступити в ООН та вимагати "реакції" міжнародного суспільства.

"Треба ухвалення резолюції Радбезу ООН, що Україна – "терористична держава". Це дипломатичні бої, але їх теж треба використовувати", – істерично сказав так званий "експерт".

У відповідь йому обізвалася Скабєєва. І згадала про міжнародне право, якого Росія не дотримується. Але пропагандистка вирішила, як завжди, збрехати.

Що ми весь час апелюємо міжнародним правом, якщо воно відсутнє? Немає міжнародного права. А ми увесь час: "Ну, подивіться, нас знову обдурили",

– сказала вона.

Ігор Коротченко заявив, що тоді країна-агресорка буде апелювати "другою армією" світу.

Що цьому передувало