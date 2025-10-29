С 1992 года Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию с требованием прекратить экономическое эмбарго Кубы. Если раньше Украина воздерживалась от голосования, то на этот раз она выступила против, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД в соцсети "Х".
Почему Украина не против блокады Кубы со стороны США?
Андрей Сибига объяснил, что за такой шаг имеет весомое основание. Министр указал на недружественную политику Гаваны в отношении Украины. В частности, он вспомнил, как президент Кубы желал Путину "успеха" на войне в Украине. Кроме того, тамошняя власть закрывает глаза на массовую вербовку граждан Кубы в российскую оккупационную армию. Тысячи кубинцев сейчас воюют на стороне россиян. Таким образом Гавана становится соучастницей агрессии против Украины.
Также Сибига объявил о закрытии посольства Украины в Кубе и намерении снизить уровень дипломатических отношений с этой страной.
Как страны голосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения американской блокады Кубы" / Фото сеть "Х", аккаунт Сибиги
Справка: Американская блокада Кубы – это система экономических санкций, которые США ввели против Кубы. Это самое длинное торговое эмбарго в мире. Сначала, 14 марта 1958 года, США запретили продажу оружия Кубе во времена диктатора Фульхенсио Батисты. После кубинской революции и свержения Батисты в 1959 году, 19 октября 1960-го США ввели эмбарго на экспорт (кроме продуктов и лекарств). Это произошло после того, как Куба национализировала американские нефтеперерабатывающие заводы без компенсации. Через два года ограничения распространили на почти весь экспорт. С 1992 года Генассамблея ООН ежегодно требует отменить эмбарго. США и Израиль – единственные страны, которые всегда голосовали против.
Что известно об участии кубинцев в войне в Украине?
- Россия с начала 2023 года активно вербует кубинцев.
- По данным США, против Украины воюют от 1000 до 5000 кубинцев.
- Они присоединяются к оккупационному войску за "льготы", например возможность проживания в России, получения гражданства, поступление детей в местные вузы. Низкий уровень жизни на Кубе заставляет людей искать даже такие сомнительные перспективы.
- Куба официально опровергла обвинения Соединенных Штатов относительно участия своих граждан в войне на стороне России в Украине, назвав их "клеветой".