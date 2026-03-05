Про це повідомили у пресслужбі поліції столиці.
Що відомо про затримання правопорушника?
У четвер, 5 березня правоохоронці встановили особу порушника, який влаштував танці із музикою на території Народного меморіалу полеглим захисникам на Майдані Незалежності у Києві.
Ним виявився 40-річний іноземець, який уже тривалий час мешкає в Україні. Його розшукали дільничні офіцери Шевченківського управління поліції. Правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.
Крім того, поліціянти звернулись до Державної міграційної служби з ініціативою заборонити цьому іноземцю в'їзд до України відповідно до чинного законодавства.
Нагадаємо, нещодавно схожою ганебно поведінкою відзначився 37-річний киянин, який нині перебуває у СЗЧ. 26 лютого чоловік поширив у мережі відео, на якому поглузував з меморіалу загиблим воїнам на Майдані Незалежності – він голосно сміявся й вимагав прибрати українську символіку, яку встановили як пам'ять про полеглих воїнів.
Чи траплялись раніше подібні випадки?
15 лютого на цвинтарі у Черкасах чоловік на авто заїхав у сектор військових поховань – автівка летіла по калюжах на високій швидкості, розбризкуючи бруд по могилах полеглих захисників. Згодом порушник вийшов й напав з кулаками на батька загиблого воїна, а мати облаяв.
Влітку 2024 року чоловік розгромив понад 70 могил військових та цивільних на кладовищі у Вінницькій області. Він зламав плити, хрести, розтрощив рамки із фото полеглих воїнів, позривав прапори.
У грудні 2024 року на Житомирщині чоловік обікрав могили військових. Після його злочину родичі загиблих воїнів повідомили, що на могилах страшний безлад – зникли прапори, лампадки та пам'ятні речі. Поліція встановила особу правопорушника за декілька годин.