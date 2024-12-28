Правоохоронці того ж дня встановили особу, причетну до злочину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Національної поліції в Житомирській області.

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Що відомо про наругу над могилами

Потерпіла розповіла, що вранці, прийшовши на кладовище, виявила безлад на могилах своїх синів. Вони загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

Мати помітила зникнення прапорів з металевими палицями, лампадок та іншої атрибутики з поховання.

Місце поховання після акту вандалізму / Фото Житомирського районного управління поліції

Правоохоронці поліції міста Чуднів задокументували обставини інциденту та вже за кілька годин встановили особу підозрюваного.

За їхніми даними, до крадіжки причетний 54-річний житель селища Романів. Він уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Чоловік визнав свою провину, у нього вилучили зниклі з могил речі. Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує обмеження або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Викрадена з могил атрибутика / Фото Житомирського районного управління поліції

До слова, улітку цього року у Вінницькій області правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив кілька десятків поховань, включно з могилами військових. Зловмисник ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фотографіями покійних, а також зривав прапори та флагштоки. Чоловік не зміг пояснити мотиви свого вчинку, стверджуючи, що не пам’ятає подій через стан сп’яніння