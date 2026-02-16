На прохання обережніше рухатися він відповів нецензурною лайкою, кілька разів штовхнув батька та образив матір одного з полеглих. Подробиці розслідування повідомляють у поліції Черкащини.

Що відомо про інцидент на кладовищі?

Оксана Куцуконь, мати загиблого воїна, яка стала свідком події, детально описала його обставини. Жінка розповіла, що після щотижневої акції вшанування разом з Анною Деревянко вони приїхали прибрати та замінити квіти на могилах синів.

Раптом почувся гул машини, яка на великій швидкості проїхала через калюжу біля поховань, через що бруд розлетівся по надгробках.

На зауваження водій відреагував лайкою, а потім фізично напав на її чоловіка й образив її особисто, зокрема словами: "Треба було краще дивитись за своєю дитиною, а тепер доглядай, куріца".



Інцидент набув розголосу в мережі / Скриншот

Жінка зазначила, що від чоловіка сильно тхнуло алкоголем навіть на відстані. Вона вимагає встановити особу порушника, притягнути його до відповідальності та змусити публічно вибачитися безпосередньо на могилах загиблих.

Статус "ветеран" не дає права ображати інших, особливо на могилах полеглих,

– підкреслила вона.

За справу взялися правоохоронці. Слідчо-оперативна група виїхала на місце, опитала свідків, оглянула територію та зараз вивчає записи з камер спостереження для ідентифікації автомобіля й водія.

Поліція Черкащини наголосила, що будь-які прояви неповаги до пам'яті захисників України та приниження їхніх сімей розслідуватимуться оперативно й жорстко. За результатами перевірки діям порушника дадуть правову оцінку.

Чи були подібні випадки?