Правоохоронці працюють на місці події та з'ясовують всі обставини. Про це повідомив начальник Львівська ОВА Максим Козицький.
Дивіться також Облив батька бензином і підпалив: у Рівному поліція затримала 36-річного зловмисника
Що відомо про трагедію?
У поліції Львівської області заявили, що близько 21:25 надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків у Станіславчику. На місці події виявили тіла трьох осіб без ознак життя. Попередньо поліцією встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.
Станом на 22:45 правоохоронці виявили тіла двох дітей віком 13 і 15 років та їхнього 42-річного батька. За словами Козицького, обставини події з'ясовуються, на місці працюють усі профільні служби. Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну, на обліку в соціальних службах вона не перебувала.
За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, усі обставини події встановлюють правоохоронці.
Які інші трагічні випадки сталися в Україні?
В одній з квартир в Оболонському районі столиці 13 лютого чоловік підірвав гранату Ф-1. За версією правоохоронців, військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі, внаслідок чого загинув власник оселі.
10 лютого стало відомо, що 72-річний чоловік на Рівненщині вбив п'ятьох сусідів-переселенців після побутового конфлікту. Підозрюваного затримали на місці події, проти нього відкрили кримінальне провадження.
В Одесі у сміттєвому контейнері виявили мертве немовля, поліція відкрила кримінальне провадження і встановила особу матері. 37-річна матір, позбавлена батьківських прав, отримала медичну допомогу в лікарні, слідчі з'ясовують обставини події.