Правоохоронці працюють на місці події та з'ясовують всі обставини. Про це повідомив начальник Львівська ОВА Максим Козицький.

Що відомо про трагедію?

У поліції Львівської області заявили, що близько 21:25 надійшло повідомлення про постріли в одному з будинків у Станіславчику. На місці події виявили тіла трьох осіб без ознак життя. Попередньо поліцією встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.

Станом на 22:45 правоохоронці виявили тіла двох дітей віком 13 і 15 років та їхнього 42-річного батька. За словами Козицького, обставини події з'ясовуються, на місці працюють усі профільні служби. Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну, на обліку в соціальних службах вона не перебувала.

За фактом трагедії розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, усі обставини події встановлюють правоохоронці.

