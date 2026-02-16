У мережі вперше поширили їхнє фото. А на сторінці Станіславчицької гімназії, де навчалися діти, опублікували щемливий допис.
До теми "Благополучна сім'я": що у селі кажуть про родину, в якій батько вбив дітей і скоїв самогубство
Що відомо про загиблих дітей?
У школі, де навчалися діти, зазначили, що сім'я вважалася благополучною і не перебувала на обліку в органах соціального захисту чи інших службах. Вчителі, однокласники та весь колектив шоковані трагедією.
У закладі освіти вже готують заходи з надання психологічної допомоги учням і педагогам, щоб допомогти пережити втрату та впоратися з емоційним стресом.
Важко знайти слова, коли серце розривається від болю. Але я вірю, що тепер ви в Божих обіймах, під крилами Його любові, там, де немає сліз і страждань,
– написали на сторінці гімназії.
Поширений допис про загиблих дітей / Скриншот
Водночас у поліції продовжують з'ясовувати мотиви вчинку чоловіка та всі обставини трагедії.
Які подробиці трагедії відомі на цей момент?
Увечері 15 лютого близько 21:25 до поліції Львівської області надійшло повідомлення про постріли в одному з приватних будинків у селі Станіславчик. На місці трагедії правоохоронцы виявили тыла 42-річного чоловіка та його двох дітей – віком 13 і 15 років.
За попередніми даними, батько застрелив дітей з мисливської рушниці, після чого застрелився сам. Рушниця була зареєстрована на загиблого, він мав на неї законний дозвіл.
Наразі правоохоронці допитують дружину загиблого, яка нещодавно повернулася в Україну з-за кордону, а також опитують інших родичів і знайомих сім’ї. Обставини трагедії встановлюють, на місці працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби.