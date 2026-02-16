У мережі вперше поширили їхнє фото. А на сторінці Станіславчицької гімназії, де навчалися діти, опублікували щемливий допис.

До теми "Благополучна сім'я": що у селі кажуть про родину, в якій батько вбив дітей і скоїв самогубство

Що відомо про загиблих дітей?

У школі, де навчалися діти, зазначили, що сім'я вважалася благополучною і не перебувала на обліку в органах соціального захисту чи інших службах. Вчителі, однокласники та весь колектив шоковані трагедією.

У закладі освіти вже готують заходи з надання психологічної допомоги учням і педагогам, щоб допомогти пережити втрату та впоратися з емоційним стресом.

Важко знайти слова, коли серце розривається від болю. Але я вірю, що тепер ви в Божих обіймах, під крилами Його любові, там, де немає сліз і страждань,

– написали на сторінці гімназії.



Поширений допис про загиблих дітей / Скриншот

Водночас у поліції продовжують з'ясовувати мотиви вчинку чоловіка та всі обставини трагедії.

Які подробиці трагедії відомі на цей момент?