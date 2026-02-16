Поліція вважає, що 42-річний чоловік застрелив дітей з мисливської рушниці, а потім наклав на себе руки. Односельці шоковані тим, що сталося. Адже нічого не віщувало біди, пише hromadske.
Що відомо про родину, в якій батько вбив дітей?
Староста села Станіславчик Володимир Ясніський позитивно описує родину. Каже, що це була "адекватна, нормальна, благополучна сім'я". Ніхто з сусідів на них не скаржився. Діти – 13-річний Степан і 15-річна Діана – були завжди доглянутими та гарно навчалися.
Схожу інформацію подає й прокуратура. Там кажуть, що родина мала "міцні соціальні зв'язки", у полі зору правоохоронців чи соціальних служб не перебувала.
Наразі невідомо, чи був батько тверезим під час вбивства. Стан чоловіка на момент події ще встановлюють.
Діти проживали разом з батьком і бабусею, їхня мати була на заробітках за кордоном. Станом на ранок 16 лютого жінка повернулася в Україну.
Нагадаємо, що поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Мотиви злочину залишаються невідомими. У прокуратурі припускають, що ними могли бути попередні конфлікти можливі в сім'ї.
