Наразі встановлюють усі обставини події. Патрульна поліція Києва прокоментувала інцидент.

Що каже поліція про інцидент у Києві?

За даними поліції, після опівночі 8 лютого до поліції звернулися зі скаргою на те, що на дитячому майданчику розпивали алкогольні напої, нецензурно висловлювалися, а також порушували вимоги комендантської години.

Зазначається, що після прибуття на місце інциденту правоохоронці побачили групу осіб, які агресивно поводилися та заважали іншим. Один із присутніх навіть вдався до погроз, не реагуючи на будь-які попередження.

Ми спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки відповідно до ст. 44 і ст. 45 Закону України "Про Національну поліцію",

– ідеться у повідомленні.

Пояснюють, що неочікувано чоловікові стало погано, він почав втрачати свідомість. Правоохоронці зняли кайданки, поклали його в стабільне бокове положення, викликали швидку та надавали домедичну допомогу.

У поліції зауважили, що на місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер. Задля з’ясування обставин події також приїхала слідчо-оперативна група та працівники моніторингу.

Відомо, що про подію вже повідомили ДБР, внесли відомості до ЄРДР за статтею про перевищення влади або службових повноважень. За висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.

Інші подібні інциденти