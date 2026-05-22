Ще один підозрюваний залишився в СІЗО. Про це пише Суспільне.

Хто із фігурантів зміг вийти під заставу?

Четверо посадовців регіональних підрозділів поліції з Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської областей вийшли з СІЗО під заставу.

Йдеться про підозру в отриманні хабарів за нібито "кришування" так званих "порноофісів", які поширювали в інтернеті контент відвертого характеру. Під заставу вийшли:

другий заступник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Яцюк (5 мільйонів гривень);

перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Ткачик (5 мільйонів гривень);

заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько (7 мільйонів гривень);

заступник начальника поліції в Житомирській області Ілля Гулеватий (1,164 мільйона гривень).

За рішенням суду вони зобов'язані з'являтися за викликом слідчих і прокурорів, здати закордонні паспорти та носити електронні браслети.

Водночас під арештом залишається ще один фігурант справи – колишній водій автогосподарства МВС Володимир Воробей. Йому призначили заставу у 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що про схему прикриття "порноофісів" стало відомо 20 травня. Саме тоді Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора України провела обшуки відразу у трьох обласних управліннях Національної поліції України. За щомісячний хабар посадовці поліції мали не реагувати на порушення, не документувати злочини, не припиняти роботу таких об'єктів та крім того, завчасно попереджати про можливі перевірки.

Відомо, що слідство задокументувало кілька фактів передачі грошей. У лютому 2026 року посередник, який був водієм в МВС, отримав 45 тисяч доларів, частину з яких, за даними слідства, мали передати керівництву поліції, решту він залишив собі. У квітні йому передали ще 25 тисяч доларів: 20 тисяч призначалися заступнику начальника обласної поліції, 5 тисяч – посереднику.

Також зафіксовано передачу 20 тисяч доларів одному з посадовців поліції через третю особу, а згодом – ще одну аналогічну суму.

Згодом повідомили, що під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітні авто, годинники, зброю та готівку на суму понад 22,6 мільйона гривень. Фігурантів справи відсторонили від обов'язків на час службового розслідування.