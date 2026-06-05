Водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Нині він у реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка з травмами перебувають у лікарні.

Окрім поліцейських, життя обірвалося ще у двох людей – 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.

