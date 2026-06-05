Водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Нині він у реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка з травмами перебувають у лікарні.
Окрім поліцейських, життя обірвалося ще у двох людей – 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.
У смертельній ДТП у Києві, яка сталася 5 червня, загинули двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук та Денис Будченко. Вони були при виконанні службових обов'язків.
Водій Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону. Нині він у реанімації. Ще двоє чоловіків та жінка з травмами перебувають у лікарні.
Окрім поліцейських, життя обірвалося ще у двох людей – 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.