Про це з місця події розповіла ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк. Тривають слідчі дії. Очевидці ДТП зазначили, що автівка пролетіла увесь піходіхний перехід. Аварія сталася орієнтовно о 17:30.

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Деталі про смертельне ДТП у Києві

За фактом смертельної ДТП у столиці, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування. Авто понівечене, на місці працюють правоохоронці.

Троє постраждалих перебувають зараз у лікарні. Невідомо про стан водія, його затиснуло в автівці, але інших деталей поки що немає. Йому 49 років. Він житель Херсонщини. Відомо, що він рухався по Чоколівському бульвару, нібито виїхав на смугу,

– розповіла Підгірняк.

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Номери з автомобіля, який спричинив ДТП, зі слів ведучої, правоохоронці зняли. Машина значно пошкоджена. Рух транспорту на цій ділянці не перекривали, на місці працює регулювальник. Місце ДТП огороджене стрічками.

Я поспілкувалась з працівником автозаправки, яка неподалік. Він сказав, що почув дуже гучний вибух, автівку піднесло у повітря. Водій наїхав на бруківку, його машину перекинуло і винесло на інший бік пішоходного переходу,

– озвучила Підгірняк.

На цій ділянці зазвичай жвавий рух транспорту. Наразі вимкнені світлофори, на місці працюють слідчі та співробітники ДСНС.

Що ще відомо про аварію: коментарі правоохоронців