Про це з місця події розповіла ведуча 24 Каналу Альбіна Підгірняк. Тривають слідчі дії. Очевидці ДТП зазначили, що автівка пролетіла увесь піходіхний перехід. Аварія сталася орієнтовно о 17:30.
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Деталі про смертельне ДТП у Києві
За фактом смертельної ДТП у столиці, в якій загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування. Авто понівечене, на місці працюють правоохоронці.
Троє постраждалих перебувають зараз у лікарні. Невідомо про стан водія, його затиснуло в автівці, але інших деталей поки що немає. Йому 49 років. Він житель Херсонщини. Відомо, що він рухався по Чоколівському бульвару, нібито виїхав на смугу,
– розповіла Підгірняк.
Номери з автомобіля, який спричинив ДТП, зі слів ведучої, правоохоронці зняли. Машина значно пошкоджена. Рух транспорту на цій ділянці не перекривали, на місці працює регулювальник. Місце ДТП огороджене стрічками.
Я поспілкувалась з працівником автозаправки, яка неподалік. Він сказав, що почув дуже гучний вибух, автівку піднесло у повітря. Водій наїхав на бруківку, його машину перекинуло і винесло на інший бік пішоходного переходу,
– озвучила Підгірняк.
На цій ділянці зазвичай жвавий рух транспорту. Наразі вимкнені світлофори, на місці працюють слідчі та співробітники ДСНС.
Що ще відомо про аварію: коментарі правоохоронців
- В Нацполіції повідомили, що ДТП сталася у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. На місці події загинуло четверо громадян: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, зараз він у лікарні.
- В Офісі Генпрокурора заявили, що водія не раз притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Він є учасником 4-х ДТП, дві з них стались у 2026 році.