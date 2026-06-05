Деталі навели в Офісі Генерального прокурора. Мова про ДТП на Караваєвих Дачах у Солом'янському районі Києва.

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Що відомо про водія, який спричинив смертельну аварію в Києві?

Він на швидкості влетів у підземний перехід.

Прокурори заявили, що в ДТП загинув підліток.

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На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні,

– мовиться в дописі.

Важливо! В поліції Києва додали, що водій у тяжкому стані в реанімації.

Прокурори розповіли, що кермувальника не раз притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

ЗМІ поширили кадри з камер відеоспостереження. На них добре помітно, що водій їде по першій смузі та не зменшує швидкість на повороті. В цей час люди виходять з підземного переходу.

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За фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У Києві перекрито рух після смертельної аварії

Рух транспорту перекритий на перехресті вулиць Уманської – Івана Світличного, в напрямку вулиці Ушинського та перехресті вулиць Адама Міцкевича – Івана Світличного, в напрямку Чоколівського бульвару.

На місці патрульні.