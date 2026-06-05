Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах.
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Хто міг вчинити ДТП у Києві?
Джерела підтвердили інформацію з мережі, що винуватцем ДТП у Києві є водій, на ім'я Павло Плешивцев, 1976 року народження.
За наявною інформацією, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нагадаємо, ДТП у столиці сталось на перехресті вулиць Уманської – Івана Світличного. Там 49-річний водій, мешканець Херсонщини, не впорався з керуванням автівки та в'їхав у підземний перехід.
Внаслідок аварії загинули четверо людей, в тому числі 12-річний хлопець. Також постраждали троє людей. Сам водій перебуває у тяжкому стані в реанімації.
Один з очевидців події, який були неподалік, розповів, що почув дуже гучний вибух, а потім автівку піднесло у повітря.