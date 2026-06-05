Про це повідомила поліція Києва.

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Які деталі ДТП у Києві?

У поліції повідомили, що аварія сталась близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону,

– заявили правоохоронці.

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За попередніми даними, внаслідок ДТП четверо людей загинули на місці події, ще троє постраждали.

Смертельна ДТП у Києві / Фото Нацполіції

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та патрульні. Вони встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, 12 травня в Ірпені вантажівка збила 8-річну дівчинку, яка їхала на самокаті по нерегульованому пішохідному переході. Дитина померла в лікарні, а 51-річного водія затримали. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.