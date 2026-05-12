Деталі ДТП на Київщині

Поліція отримала повідомлення про ДТП в Ірпені близько 08:00. На відео з соцмереж видно, як дівчинка їхала на самокаті.

За попередніми даними правоохоронців, водій вантажівки Mercedes-Benz Atego наїхав на дівчинку 7 років під час повороту праворуч. Дитина у цей час перетинала проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована,

– заявили в поліції.

Правоохоронці працювали на місці ДТП та встановлюють її обставини.

Що відомо про нещодавні ДТП?

У Гатному на Київщині 3 травня водій авто Peugeot їхав головною дорогою і на перехресті зіткнувся з електросамокатом, на якому пересувались двоє дітей. Внаслідок ДТП на місці загинув 10-річний хлопчик. Потерпілого 8 років доставили до лікарні.

До цього також у Київській області у ДТП зіткнулись шість автомобілів. Внаслідок аварії на ділянці дороги з ремонтними роботами постраждали п'ятеро людей, одного госпіталізували.