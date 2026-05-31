Серед постраждалих – 5 дітей. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Що відомо про аварію?

У суботу, 31 травня, близько 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району сталася аварія, внаслідок якої позашляховик опинився у водоймі.

За попередніми даними правоохоронців, автомобілем Mitsubishi Pajero Sport керував 19-річний хлопець. Встановлено, що водій не впорався з керуванням, через що машина виїхала за межі мосту та впала у воду.

Автівка у водоймі / Фото поліція Миколаївщини

У момент аварії в салоні перебували 7 людей. Внаслідок ДТП травми отримали ймовірний водій, 40-річний чоловік та п'ятеро дітей віком 9, 11, 12 і 15 років. Усіх постраждалих доставили до медичного закладу для проведення обстеження та надання необхідної допомоги. Інформація про їхній стан наразі уточнюється.

Слідчі попередньо відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Водночас правоохоронці зазначають, що у ході подальшого розслідування правова кваліфікація події може бути змінена або доповнена залежно від встановлених обставин.

Наразі триває перевірка всіх деталей аварії, зокрема причин втрати керування транспортним засобом та механізму виникнення ДТП.

