Среди пострадавших – 5 детей. Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Что известно об аварии?
В субботу, 31 мая, около 12:50 в селе Вороновка Вознесенского района произошла авария, в результате которой внедорожник оказался в водоеме.
По предварительным данным правоохранителей, автомобилем Mitsubishi Pajero Sport управлял 19-летний парень. Установлено, что водитель не справился с управлением, из-за чего машина выехала за пределы моста и упала в воду.
Автомобиль в водоеме / Фото полиция Николаевской области
В момент аварии в салоне находились 7 человек. В результате ДТП травмы получили вероятный водитель, 40-летний мужчина и пятеро детей в возрасте 9, 11, 12 и 15 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для проведения обследования и оказания необходимой помощи. Информация об их состоянии сейчас уточняется.
Следователи предварительно открыли уголовное производство по части первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
В то же время правоохранители отмечают, что в ходе дальнейшего расследования правовая квалификация события может быть изменена или дополнена в зависимости от установленных обстоятельств.
Сейчас продолжается проверка всех деталей аварии, в частности причин потери управления транспортным средством и механизма возникновения ДТП.
ДТП в Украине: последние новости
28 мая в Харькове произошла смертельная авария. Известно, что водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по встречке. В результате произошло столкновение. 43-летний мотоциклист скончался в карете "скорой". За рулем автомобиля находился заместитель городского головы Терехова.
27 мая в Кировоградской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла известная тикток-блогер Vikunciy. Вместе с девушкой погибла ее помощница.
15 мая в Днепре произошла авария на улице Калиновой. Водитель ЗАЗ не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта. В результате столкновения есть жертва.