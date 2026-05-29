Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Які деталі ДТП за участю заступника Терехова?

У прокуратурі повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталась близько 16:00 28 травня на перехресті вулиці Клочківської та провулку Кравцова у Харкові.

Відомо, що водій автомобіля FORD F150, повертаючи ліворуч, не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався по зустрічці. У результаті сталося зіткнення.

Внаслідок отриманих травм 43-річний водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги.

За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови,

– повідомили у прокуратурі.

За попередніми даними, водій був тверезий.

Станом на зараз тривають слідчі дії, вилучаються та аналізуються записи з камер відеоспостереження, встановлюються всі обставини та механізм дорожньо-транспортної події. Чи оголошувати водієві авто підозру, вирішать пізніше – після всіх необхідних слідчих дій.



Наслідки ДТП за участі заступника мера Харкова / Фото телеграм-канал "СТО ХАРЬКОВ"



Заступник Терехова прокоментував інцидент

У своєму інстаграмі заступник Терехова Іван Кузнєцов також проінформував про інцидент.

На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення,

– написав він.

Разом із тим, заступник міського голови запевнив, що не був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння та готовий пройти всі необхідні експертизи. Він також заявив, що на період слідства тимчасово складає з себе повноваження, щоб не впливати на розслідування і уникнути будь-яких сумнівів.

27 травня на Волині зіткнувся автомобіль Nissan та шкільний автобус. Поранень зазнали два водії та 7 пасажирів автобуса, з яких – 5 дітей.

Того ж дня в місті Бориспіль на вулиці Київський Шлях зіштовхнулись пасажирський автобус та легкове авто. Водій автівки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із рейсовим автобусом, у салоні якого перебувало 17 пасажирів. Пасажир легковика загинув на місці, а водія госпіталізовано.